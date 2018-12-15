Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Sarılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar istikametinden Manavgat'a seyir halindeki Tunahan D.'nin kullandığı 07 NKK 85 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Otomobilin ters dönerek hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Tunahan D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Eren K. yaralandı. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Arif Kaplan

