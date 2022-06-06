Refüje çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.E.K., idaresindeki 06 TMD 57 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüje ardından park halindeki araca çarptı. Ters dönüp tavanı üzerinde duran otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Kaza mahallinde itfaiye ve trafik ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Emin Ferhat Sevilir