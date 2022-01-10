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Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Minibüs sürücüsü kazada sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

 Kaza, Tavas ilçesi Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Muğla-Denizli Karayolu üzerinde kent merkezi istikametine 20 YY 370 plakalı minibüsle seyir halinde olan sürücü Mustafa Avcık (50) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Minibüsle refüje çarparak taklalar atması sonucu karşı şeride geçti. O anda karşı şeritten araç gelmemesi ise başka bir kazayı önledi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Yolcu konumunda bulunan yaralı vatandaş bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Avcık, sıkıştığı yerde yapılan tüm sağlık müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan; yaralı olarak kurtarılan yolcu konumundaki vatandaş ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve sağlık tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Semih Can Yılmaz - Serdar Uzkaya
 

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