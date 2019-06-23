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Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden söktü: 1 yaralı

Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden söktü: 1 yaralı
Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden söktü: 1 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu. Aracın çarptığı ağaçlar yerinden sökülürken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden söktü: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Bereketler Mahallesi Bereket Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Şirin idaresindeki 64 AN 797 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüje çıkıp burada bulunan ağaçları yerinden söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Osman Başpınar

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