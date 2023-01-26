Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camisine akın etti

Regaip kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camii'sine gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Yatsı namazını Eyüp Sultan Camisinde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusunu doldurdu. Kandil için binlerce kişinin akın ettiği Eyüp Sultan Cami çevresinde Eyüp Sultan Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Aynı zamanda cami giriş kapılarında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Regaip Kandili nedeniyle bazı vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken bazıları da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek dua etti.

“Maneviyatı çok güzel bir yer”

Eyüp Sultan Caminin maneviyatının çok güzel olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Anlatmaya kelimeler yetmez. Çok güzel bir yer. Maneviyatı çok güzel bir yer. Allah'ım herkese nasip eder inşallah. Çok güzel bir yer. Allah Ramazan'a kavuştursun. Peygamber efendimizin de az önce hoca hitabında söyledi; Peygamber efendimizin de dediği gibi Recebi, Şaban'ı hakkımızda hayırlı kılsın. Bizi Ramazan'a kavuştursun inşallah” şeklinde konuştu.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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