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Regaip Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya Camisine akın etti

Regaip Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya Camisine akın etti
Regaip Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya Camisine akın etti

İstanbul’da vatandaşlar, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili nedeniyle Ayasofya Camisine akın etti. Ayasofya Camisinde yaşanan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

Regaip Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya Camisine akın etti - Tıkla İzle

Regaip Kandili'nde tüm Türkiye'de camiler doldu taştı. Kandil coşkusunun yaşandığı camilerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'ydi. Ayasofya Camisinde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yatsı namazından sonra okunan Kur'an-ı Kerim ve sonrasında edilen dualar ile Regaip Kandili kutlandı. Cami çıkışında ise vatandaşlara lokum ve kandil simidi ikram edilirken Ayasofya Cami ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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