Regaip Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya Camisine akın etti

Regaip Kandili'nde tüm Türkiye'de camiler doldu taştı. Kandil coşkusunun yaşandığı camilerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'ydi. Ayasofya Camisinde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yatsı namazından sonra okunan Kur'an-ı Kerim ve sonrasında edilen dualar ile Regaip Kandili kutlandı. Cami çıkışında ise vatandaşlara lokum ve kandil simidi ikram edilirken Ayasofya Cami ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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