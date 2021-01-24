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Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu

Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu
Rehin alınan gemi kaptanının kardeşi konuştu

Gine açıklarında rehin alınan Türk gemisinin birinci kaptanı Mustafa Kaya’nın kardeşi Barış Ulaş Kaya, “Sabırla ve sükunetle bekleyeceğiz. Devlet büyüklerimize ve şirket yetkililerine güvenmekten başka bir çaremiz yok” dedi.

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Gine açıklarında ‘M/V Mozart' isimli Türk gemisi, Nijeryalı silahlı korsanlar tarafından rehin alınmıştı. Çıkan arbedede mürettebattan Azerbaycan uyruklu 1 personel hayatını kaybederken, 15 kişi kaçırılmıştı. Korsanlar tarafından rehin alınan geminin birinci kaptanı Mustafa Kaya'nın kardeşi Barış Ulaş Kaya ve yakınları, son durum hakkında bilgi almak üzere kaçırılan gemiyi işleten şirkete geldi. Firma yetkilileriyle görüşen Kaya, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Birinci kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşiyim. Kötü bir olayla karşılaştık. Bu durumu geceden beri takip ediyoruz. Şirket yetkilileriyle görüşmeye geldim. Yetkililer durumu izah ettiler, ilgileniyor kendileri sağ olsunlar. Devletimizin büyüklerine, yetkililerine de teşekkür ediyorum. Konuya Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız müdahil oldular” dedi.

“Devlet büyüklerimize ve şirket yetkililerine güvenmekten başka bir çaremiz yok”

Sürecin neticelenmesini beklediklerini aktaran Kaya, “Bir mürettebat arkadaşımız görev şehidi oldu. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Süreç bu şekilde. Şimdilik sabırla ve sükunetle bekleyeceğiz. Devlet büyüklerimize ve şirket yetkililerine güvenmekten başka bir çaremiz yok. Yaklaşık 1 buçuk aydır görev yapıyordu. Firma yetkilileri arayıp durumu izah ettiler. Takiplerinde olduğunu söylediler. Biz devlet yetkililerine güveniyoruz. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gamze Erdemir - Aykut Zor
 

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