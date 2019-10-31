Reina davasında duruşma ertelendi

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi 79 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 18'i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya 5'i tutuklu 8 sanık ve her iki tarafın avukatları katıldı.

Duruşmada sanık avukatları, tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının değişmesi nedeniyle esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 27 Ocak 2020'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, hazırlanan iddianamede, sanık Abdulkadir Masharipov'un ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', ‘Nitelikli şekilde kasten öldürme', ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', ‘Nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 540 yıldan 2 Bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen şüpheliler İlyas

Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıldan 2 bin 385 yıla kadar hapisleri talep edildi. Diğer 52 şüphelinin ise ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olduklarının belirtildiği iddianamede, 39 kişi ‘Maktul', 122 kişi ‘Mağdur ve müşteki' olarak yer aldı. İddianamede, saldırıda yaralanan ve havalimanından ülkesine dönerken verdiği röportajdaki tavırlarıyla dikkatleri çeken ABD'li William Jacob Raak da 122 mağdur-müşteki arasında yer aldı.