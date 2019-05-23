Reis Gıda Ramazan ayında herkesi yardımlaşmaya davet etti

Reis Gıda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında herkesi yardımlaşmaya çağırdı. Sosyal medya kullanıcılarından, kendi hesapları üzerinden boş tabağa kaşık ile vurularak ses çıkartılan anların videosunu isteyen şirket, #SesVer etiketiyle paylaşılan videoları yardıma dönüştürecek. Paylaşılan her video ile resmi yardım kuruluşlarına bakliyat desteğinde bulunacak ve ihtiyaç sahiplerine umut olacak.

"Ramazan ayında elimizi uzatmaya niyetliyiz"

"Tabağımızı paylaşalım umudu çoğaltalım" diyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, sosyal medya üzerinden başlattıkları projeden şu şekilde bahsetti: "'Ramazan ayında elimizi uzatmaya niyetliyiz' sloganı ile başlattığımız projemiz sayesinde her yıl olduğu gibi bu yılda yemeğe ulaşamayanlar için paylaşmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Ramazan demek paylaşmak demektir. Paylaşmayı ve birlikteliği yüzyıllardır sürdüren bir milletiz. Bunun bilinciyle çocuklarımızı büyütmeliyiz. Bizlerin büyütüldüğü"“komşun aç yatarken tok uyumak olmaz" düşüncesini bizlerde çocuklarımıza aşılamalıyız. Unutmayalım ki paylaşmak umudu çoğaltır" dedi.

"Her ses bir umut olsun, sofralar birlik olsun"

Yapılan her paylaşımı resmi yardım kuruluşlarına desteğe dönüştürdüklerini belirten Mehmet Reis, "İhtiyaç sahiplerine umut oluyoruz, tabaklarını sizlerin paylaşımlarıyla dolduruyoruz. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazanda da paylaşmaya ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya niyetliyiz. Tuttuğumuz oruçlar ile ihtiyaç sahiplerinin hislerini anlamaya çalıştığımız 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bizleri çok daha sıkı bir bağ ile bağlıyor. Birlik ve beraberliğimizi daim tutmamız için bizleri güçlü kılıyor. Olanın olmayan ile paylaştığı, tokun açın halinden anladığı, kardeşliğin daim olduğu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.