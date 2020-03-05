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Rejim sivillere uykuda saldırdı

Rejim sivillere uykuda saldırdı
Rejim sivillere uykuda saldırdı

Suriye'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında tavuk çiftliğine sığınan 17 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Rejim sivillere uykuda saldırdı - Foto Galeri

Sabahın ilk ışıklarında rejim uçakları tarafından gerçekleşen saldırıda yaşamını yitiren kişilerin arasında çocuklarında olduğu öğrenildi.

Uyudukları sırada bombardımana maruz kaldıklarını belirten İbrahim Azizi, ”Ben evimdeyken oldu saldırı. Bizler rejimin saldırılarından dolayı buraya sığındık. Sabaha karşı bombardıman sesiyle uyandık ve dışarıya çıktık ve cehennem gibi olduğunu gördük. Baktık ki Rus uçakları tarafından bombardıman var bizlerde zeytin ağaçlarının altına sığındık. Daha sonra ise çevrede bulunan komşularımıza sığındık. İkinci kez Rus uçakları burayı bombaladı ve bombalamada 17 kişi yaşamını yitirdi. Buraya sığınan 15 aile vardı “diye konuştu.

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