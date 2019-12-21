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Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı
Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı - Tıkla İzle

Suriye'de Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına 3 füzeyle hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklara göre saldırı, Serakib'de sivillerin kaldığı mahalleleri hedef olarak aldı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bazı yaralıların kritik durumda olması nedeniyle müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi.

Abu Mucahit El Halebi

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