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Rekabet Kurumundan 13 firmaya 878 milyon lira ceza

Rekabet Kurumundan 13 firmaya 878 milyon lira ceza
Rekabet Kurumundan 13 firmaya 878 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, 13 firmaya 'dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali' sebebiyle 878 milyon lira para cezası verdi.

 

Zincir marketler ve tedarikçi hakkında yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin zincir marketler arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

Bu kapsamda dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

Eti'ye 173.263.933,89 lira,

Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 lira,

Pepsi'ye 92.506.885,85 lira,

Frito Lay'e 87.954.615,82 lira

 Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 lira

 Red Bull'a 25.711.530,05 lira

Unmaş'a 24.223.008,88 lira

Şölen'e 15.680.173,63 lira

Haribo'ya 10.204.678,30 lira

Kent Gıda'ya 8.775.984,66 lira

Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 lira,

Doğanay'a 5.553.551,61 lira idari para cezası verildi.

Hasan Özkan
 

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