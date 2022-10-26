Rekabet Kurumundan Meta Platforms'a 346,7 milyon TL ceza

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Meta Platforms'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli oluşturmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi" denildi. Şirkete 346,7 milyon TL para cezası verildiği belirtildi.

Mevlüt İşli

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