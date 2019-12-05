Reklam için ağaçlara çivi çaktılar

Bursa'da kırsal ve yerleşim alanlarındaki ağaçlara çivi, vida, raptiye gibi çeşitli delici cisimlerle afişler asıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ağaçların gelişmesine engel olan bu afişler söküldü. Yetkililer, delinerek asılan afişlerin ağaçlara zarar verdiğine işaret ederek, “10 çivi bir ağacı öldürmek için yeterli. Çivi, vida gibi metaller ağaçlara eklendiği anda yaralı bölgedeki hücreler hızla bölünmeye başlıyor ve ağacın enine büyümesini sağlayan dokulara zarar veriyor. Ağaçların köklerine gıda taşıyan floem hücreleri ve gölge veren unsurlara gıda ve su taşıyan kesimde hızla hasar görüyor. Bu tür hasarlı bölgeler, yani yaralı bölgeler, böcek ve hastalıklara karşı da ağaçları savunmasız hale getiriyor” dediler.

Fuar organizasyonunu yapan firma hakkında zabıta tarafından zabıt tutuldu.