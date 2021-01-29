Reklama değil rahatlığa bakıyoruz

Toplumun alışveriş tercihlerini masaya yatıran Areda Piar, bu kez kadın ve tesettür giyim tercihlerine ışık tuttu. Kadınların bir ürün alırken en çok dikkate aldığı kriterleri de ortaya çıkaran Benim Markam Aralık ayı araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 55.9'u giyim tercihlerinde konfor ve dayanıklılığın etkili olduğunu belirtti. Araştırma, reklam pastasında en çok payı olan giyim sektörüne çok net de bir mesaj verdi. Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 1'i ‘tercihimi reklam etkiler' dedi.

Konforumuza düşkünüz

4-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Benim Markam araştırmasına 1100 kişi katıldı. Kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleşen araştırma, markalara tüketicilerin beklentilerine ilişkin önemli ipuçları içerdi. Araştırmada yer alan ‘giyim tercihlerinizde en çok etkili olan faktör hangisidir' sorusuna yüzde 55.9 oranında konfor ve dayanıklılık yanıtı verildi. ‘Tasarım ve şıklık' yanıtı veren katılımcıların oranı yüzde 35.9 olurken, sürekli tercih edilen bir marka diyenlerin oranı ise yüzde 8.2 olarak şekillendi.

LCW ve Armine başı çekti

Katılımcıların markalarla güven-beğeni-sadakat skorlarının da yer aldığı araştırmaya göre en çok tercih edilen marka yüzde 16.7 ile LC Waikiki oldu. Bu listeyi yüzde 10.2 ile Defacto, yüzde 8.5 ile Zara, yüzde 8.2 ile Mavi takip etti. Vatandaşların yüzde 7.4'ü tercihini Koton'dan yana kullanırken, 7.1'i ise İpekyol dedi.

Söz konusu araştırma tesettür giyim tercihlerine de ışık tuttu. Vatandaşların yüzde 20.2'si alışverişte Armine'yi tercih ettiğini beyan ederken, yüzde 17.9'u Aker dedi. Markalara duyulan güven-beğeni-sadakat skorunda bu listeyi yüzde 13 ile Sefa Merve, yüzde 9.1 ile Zühre, yüzde 8.7 ile Alvina, yüzde 6.4 ile Armağan takip etti.

Reklam değil rahatlık tercihimiz

Giyim tercihinizi etkileyen 3 önemli faktörün de sorulduğu araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 27.6'sı rahatlık cevabı verdi. Rahatlık cevabını, yüzde 22.2 ile fiyat, yüzde 16.7 ile kalite, yüzde 15.4 vücuda uygunluk ve yüzde 9.3 ile tarza uygunluk yanıtları takip etti. Giyim tarzını etkileyen faktörler arasında ‘marka yanıtı verenlerin oranı yüzde 4, tasarım ise 1.7 olurken, işlevsellik diyenlerin oranı yüzde 1.2'de kaldı. Katılımcıların yüzde 1'i, giyim tercihlerinde reklamın önemli olduğunu ifade etti.

Moda takıntımız yok

Benim Markam araştırması, katılımcıların moda trendlerine bakış açısını da ortaya koyuyor. Aralık ayında gerçekleştirilen Kadın giyim-tesettür giyim araştırmasına göre katılımcıların yüzde 33.8'i moda trendlerini takip etme sıklığına ilişkin soruya hiçbir zaman yanıtı verdi. Nadiren diyenlerin oranı yüzde 24.4 olurken, bazen diyenlerin oranı yüzde 21.8 oldu. Araştırmada modayı her zaman takip ederim diyenlerin oranı yüzde 6.8 olarak şekillendi.

Paramızı kıyafete harcamıyoruz

Araştırmanın en can alıcı sorularından biri, ‘Bütçenizin yüzde kaçını giyim alışverişine harcarsınız' şeklinde oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 47.4'ü ‘yüzde 10-20' cevabı verdi. Vatandaşların yüzde 32'si ilgili soruya yüzde 20- 30 cevabı verirken, paramın yüzde 30-40'ını kıyafete harcıyorum diyenlerin oranı yüzde 11.4 olarak şekillendi. Aylık bütçesinin yarısını kıyafete yatıranların oranı yüzde 4.2'de kaldı.

Eskiyince alışveriş yapıyoruz

Araştırmada yer alan ‘Giysi satın almanızın nedeni daha çok hangileridir' şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 27.4'ü kullandığım giysilerin eskimesi yanıtını verdi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 26.9 oranıyla sezona uygun giyinmek cevabı verirken, yüzde 22.1'i şık görünmek, yüzde 14.4'ü ise modası geçmek, yüzde 7.1'i mesleğe uygun giyinmek, yüzde 2'si ise marka bağımlılığı yanıtlarını verdi.

AVM'den giyiniyoruz

Alışverişlerinizi daha çok hangi ortamlarda yapıyorsunuz şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 41.6'sı AVM yanıtı verdi. İlgili soruya katılımcıların yüzde 21.8 outlet mağazalar, yüzde 13.7'si pazar, yüzde 13.7'si ise online alışveriş yanıtı verdi. Butik/pasaj diyenlerin oranı yüzde 7.3 olurken, kişiye özel dikim seçeneği ise 0.3'te kaldı.

