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Rekor katılım! Cumhurbaşkanı Erdoğan sayıyı açıkladı

Rekor katılım! Cumhurbaşkanı Erdoğan sayıyı açıkladı
Rekor katılım! Cumhurbaşkanı Erdoğan sayıyı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını açıkladı.​

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sevda nedir bilmezsek sevdalandığım şehir; kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir, ey şehadetlerle şahlanan şehir; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin İslam alemine işaret ettiği şehir, asrı saadetten gelen misafirleriyle şereflenen şehir… Fetih fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olan şehir; adaletin huzurun hakikatin hakim olduğu şehir… Her inançtan, her kesimden insanın güvenle yaşadığı eman şehir; herkesin gözü olduğu gözdesi olduğu İslam şehri… Seni yürekten selamlıyorum İstanbul.

Ayasofya'sı ile Sultan Ahmet Camisiyle en son Büyük Çamlıca Camisi ile… Kıtaları birleştiren İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul. Yenikapı bugün bir başka güzel. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul'u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim asırlarca İstanbul'a dünyayı yönettirmişti.

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