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Rekortmen dalgıç, boyu kadar balığı avladı

Rekortmen dalgıç, boyu kadar balığı avladı
Rekortmen dalgıç, boyu kadar balığı avladı

Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak 1 metre 60 santimetre boyundaki liça balığı yakaladı.


Profesyonel olarak dalış yapan ve 40 metre derinliğe kadar da tüpsüz olarak inebilen başarılı dalgıç, yine avladığı büyük bir balıkla gündeme geldi. Yaklaşık 23 kilogram ağırlığında ve 1 metre 60 santimetre boyundaki dev liça balığını avlayan Müjdat Turan, balıkla olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turan, "Boğazın akıntılı sularında, yaklaşık 10 metrelerde örümcek tekniği dediğimiz bir teknikle balığı avladım. 1 saatlik mücadele sonrası denizlerin en hızlı balıklarından olan Liça balığını kıyıya çıkarmayı başardım" ifadelerini kullandı.

Selahattin Murathan Yıldırım
 

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