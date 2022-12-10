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Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi rektörlüğüne Pr. Dr. Hüsnü Kapu, Kocaeli Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi rektörlüğüne Pr. Dr. Erol Tuğran, Sabancı Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran atandı.

Mehmet Kalay
 

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