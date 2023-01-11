Rektör atamaları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Yaşar, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörülüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik atandı.
Hidayet Türkyılmaz
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.