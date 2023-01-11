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Rektör atamaları Resmi Gazete'de!

Rektör atamaları Resmi Gazete'de!
Rektör atamaları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Yaşar, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörülüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik atandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

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