Rektör Ünal: “TEKNOFEST Samsun için yeni bir başlangıç"

Dört yıldan bu tarafa teknolojinin, yeniliğin, buluşun, havacılığın ve özgüvenin adı olan TEKNOFEST, gelecek yıl Samsun'da heyecan ve gurur yaşatacak. Bu büyük festivalin Samsun'da gerçekleştirilmesi için gayret gösteren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji festivali olmadığını, kaybedilen özgüvenin geri kazanımının adı olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST'in 2022'de Samsun'da yapılmasının çok değerli olduğunu söyleyerek bunun şehir için yeni bir başlangıç olacağını vurgulayan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak güçlü bir şekilde festivale hazırlanmaya başladıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ünal, “Bu yıl festivalde elde ettiğimiz başarılar, festivalin Samsun'a verilmesi kararının ne denli isabetli olduğunu göstermektedir. Bu vesileyle Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlatarak Türkiye'nin dünya ligine girmesini sağlayan ve festivalin Samsun'da yapılması konusunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi sorumluluğu Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Üniversitesi ve diğer paydaşlarla güçlü bir iş birliği yaparak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Üniversitemiz, Samsunumuz ve çevre iller için çok büyük bir fırsat olan bu organizasyonu çabalarıyla ilimize kazandıran tüm kurum, kuruluş ve yöneticilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2021'de OMÜ'nün genç beyinleri başarılarıyla göz doldurdu

Milli Teknoloji Hamlesinde umudumuzu güçlendiren projelere imza atan Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin TEKNOFEST'teki başarılarından da bahseden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Roket takımının hem ‘Orta irtifa' hem de ‘En Özgün Tasarım' kategorisinde birinci gelmesi, İHA takımlarımızın ikincilik ve üçüncülükleri, festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı'na (ISIF'21) katılan 10 patentten 8'inin ödül alması, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin projelerinin finalde yarışmaları bizlerin geleceğe umutla bakmamızı sağlarken aynı zamanda da bizleri gururlandırdı. Emeği geçen katkı veren tüm öğrenci ve akademisyenleri tebrik ediyorum. İşte sağına ve soluna bakmadan ‘ben varım' diyen bir gençlik görüyorum” dedi.

“Havacılık OMÜ'nün genlerinde var”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin Samsun'un havacılık şehri olarak markalaşmasında önemli bir katkısının olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Ünal, “2010 yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin kurulması ardından Sivil Havacılık Yüksekokulu sektöre insan kaynağı sağlarken şehirde de heyecan oluşturdu ve var olan havacılık tutkusunu ete kemiğe büründürdü. Üniversitede yürütülen insansız hava aracı çalışmaları (İHA), yerli uçak yapım girişimi, kompozit atölyesi, pilotaj kursları, kabin görevlisi yetiştirme programları, havacılık kulüpleri ile gençlere havacılık aşılanırken, bugün dereceleriyle övündüğümüz gençlere ufuk kazandırdı. Bugün şehrimizin yeni üniversitesi Samsun Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini başarıyla sürdüren bu okullarımız ile geninde havacılık olan OMÜ'nün Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri bir araya gelerek Türkiye çapında başarılara imza attılar” şeklinde konuştu.

Buluş fuarında 10 patentin 8'ine ödül

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu yıl TEKNOFEST'21 etkinlikleri arasında bulunan İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'21), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) Patent Portföyü'nde bulunan 8 patente 4 farklı alanda ödül verildiğini dile getirdi. Bunlardan, 1 altın madalya, 2 gümüş madalya, 4 bronz madalya alırken bir patent Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA) özel ödülüne layık görüldü. Bu ödüller, ARGE çalışmalarında doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi, gelişen, üreten ve topluma yarar sağlayan bir üniversite oluşturma çabalarımızın meyvesidir. Bundan sonraki en büyük hedefimiz paydaşlarımızla ortak çalışarak daha büyük başarılar elde etmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'21'de OMÜ'nün başarıları

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın gururla ve heyecanla dile girdiği TEKNOFEST'21'de ödül alan ve finalist olan projeler ise OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, “Atık Alüminyum Temelli Çok Katmanlı Hibrit ve Fonksiyonel Dereceli Kompozit Köpük ve Bunun Üretim Yöntemi” adlı patenti ile IFIA Özel Ödülü'ne layık görüldü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Seren, Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Sema Gül Türk'ün “Yenidoğan Bebeklerde Beyin Felci Tespit Sistemi” adlı patenti altın madalya almaya hak kazanırken OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özbey ve Uğur Karakurt'un “Hafif Köpük Beton Isı Yalıtım Plakası ve Blok Duvar Malzemesi Üretim Yöntemi” ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özcan ve Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Abdülvahap Çakmak'ın “Dizel, Biyodizel veya Dizel/Biyodizel Yakıtlar İçin Bir Yakıt Katkısı” adlı patenti gümüş madalya almaya hak kazandı.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Bakay, Arş. Gör. Onur Yontar'ın Minimal İnvaziv “Cerrahide Uterus Manipülatörü” adlı patenti, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münir Anıl'ın “Çavdar Unundan Mayalı/Mayasız Unlu Mamül Yapımı için Hamur Yoğurma Makinası” adlı patenti, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk'ün “Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi” adlı patenti, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahittin Topaloğlu ve Samsun Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Sungur'un “Pelet Yakıtına Sıvı Yakıt Emilimini Sağlayan Depo Tasarımı” adlı patenti ise bronz madalya almaya hak kazandı.

Çifte şampiyon roket takımının yeni hedefi yüksek irtifa

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ve Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz'ın danışmanlığını yaptığı Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı, geçen sene elde ettiği "Roket Alçak İrtifa" şampiyonluğunun ardından bu yılda “Roket Orta İrtifa” kategorisinde TEKNOFEST 2021'de Türkiye birincisi oldu. Ayrıca “En Özgün Tasarım” alanında da Türkiye birinciliği kazandı.

OMÜ'nün İHA'ları ikinci ve üçüncü oldu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında, Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar'ın danışmanlığında kurulan OMÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan “Huma Ar-Ge” döner kanatlı İHA yerlilik kategorisinde 2'inciliği kazanırken Aphelion-42 Takımı da aynı kategoride 3'üncülük ödülünün sahibi oldu.

Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün projesi finalde yarıştı

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin kurduğu Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Adıgüzel danışmanlığını yaptığı Mikronant Takımı “Mikrobiyal Endoglukanazın Rekombinant Olarak İfadesi Karakterizasyonu Ve Lignoselülozik Hammadde Kaynaklarının Hidrolizi Üzerine Etkisinin Araştırılması” başlıklı projeleri ile TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon kategorisinde finalistler arasında yer aldı.

Turizmciler "Dijital Şikayet Cihazı" ile finalde

OMÜ Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Janus Takımı da "Dijital Şikayet Cihazı" adlı projeyle bu sene ilk defa düzenlenen Turizm Teknolojileri alanında finale kalarak TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması'nın finalinde yarıştı. TEKNOFEST'e öğrencileri başarılarından dolayı duyduğu gururu dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Arkadaşlarımızın aldığı ödüllerin bizde oluşturduğu heyecanla, 2022'ye tüm imkanlarımızla hazırlanıyoruz” diye konuştu.



