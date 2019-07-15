Related Digital müşteri memnuniyetinde çıtayı yükseltti

Dünyanın ve ülkemizin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital, 'müşteri memnuniyeti' konusunda sektörde fark oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda geçen yıl, teknoloji, altyapı ve operasyon alanlarındaki yatırımlara odaklanan Related Digital, müşteri memnuniyeti odaklı bir araştırmaya imza attı. 200'den fazla büyük ölçekli şirket ile 250'yi aşkın KOBİ'nin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre; Related Digital, müşteri memnuniyeti oranını geçen yıla göre yüzde 17 artırdı. Araştırma ile operasyonel destek memnuniyetinin yüzde 11 oranında arttığı, müşteri destek yöneticilerinden memnuniyet oranının da geçen yıla göre yüzde 33 yükselişe geçtiği ortaya çıktı. Related Digital'in gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre; en önemli artış tavsiye edilme konusunda oldu. Bu kapsamda Related Digital'in tavsiye edilme oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, geçen yıl teknoloji, altyapı ve operasyon alanlarında yaklaşık 20 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını belirtti.

Dünya genelinde bine yakın kuruma omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, ürün önerileri ve mobil pazarlama çözümleri sunduklarını anlatan Kılıç, tüm bu hizmetler göz önüne alındığında müşteri memnuniyetinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu kapsamda gerçekleştirdikleri araştırmayı son derece önemsediklerini belirten Kılıç, "Bu araştırma; yatırımlarımızın ne kadar doğru olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda tavsiye edilme oranımız yüzde 95 gibi çok büyük bir seviyeye ulaştı. Müşteri memnuniyeti, sunduğumuz hizmetler ve çalışmalarımız için ayrı bir yere sahip. Bu konudaki yatırımlarımıza devam ederek, sektörde farklılık oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.