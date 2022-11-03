Rengi ve dokusuyla dünyada tek olan 'Elazığ Vişne Mermeri'nde TOGG talebi

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli akıllı otomobil TOGG'un renkleri geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. TOGG'un Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu isimli renk seçenekleriyle üretileceği açıklandı.

Renklerin belirlenmesiyle birlikte Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkarılan ve 4 kıtadaki 60 farklı ülkeye ihraç edilen ‘Vişne Mermeri' rengini TOGG'da görmek istediklerini belirtti. Ayrıca, çok sayıda Elazığlı vatandaş da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 'Vişne Çürüğü' renginde TOGG'un olmasını istedi.

Diker, “ Vişne Mermeri dünyada tek, sadece Elazığ'da çıkıyor. Rengiyle, dokusuyla dünyada hiçbir alternatifi yok. Mekke'de, Beyaz Saray'da ve dünyanın en lüks mekanlarında Elazığ Vişne Mermeri kullanıldı. Şuan yerli ve milli aracımız TOGG'da da Elazığ vişne mermerinin rengini görmek isteriz” dedi.

Rıdvan Yeşilırmak- Yakup Sağlam

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