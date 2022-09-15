Rennes - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım!

RENNES 0 - 0 FENERBAHÇE
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük geldi ve Fransa'da zorlu maç başladı.
20' Sağ kanattan atağa kalkan İrfan Can, Meling'i geçemedi ve savunma topu uzaklaştırdı.
24' Ceza sahasında Bourigeaud'un yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
İLK 11'LER
RENNES: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Gouiri, Terrier.
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Mert Hakan, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Joshua King, Batshuayi.