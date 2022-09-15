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Rennes - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım!

Rennes - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım!
Rennes - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

RENNES 0 - 0 FENERBAHÇE

MAÇTAN DAKİKALAR

 

1' İlk düdük geldi ve Fransa'da zorlu maç başladı.

20' Sağ kanattan atağa kalkan İrfan Can, Meling'i geçemedi ve savunma topu uzaklaştırdı.

24' Ceza sahasında Bourigeaud'un yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

İLK 11'LER

RENNES: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Gouiri, Terrier.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Mert Hakan, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Joshua King, Batshuayi.

24'Ceza sahasında Bourigeaud'un yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

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