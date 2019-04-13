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Reşat Nuri Güntekin'in, eşi için imzaladığı kitap, lise deposunda bulundu

Reşat Nuri Güntekin'in, eşi için imzaladığı kitap, lise deposunda bulundu
Reşat Nuri Güntekin'in, eşi için imzaladığı kitap, lise deposunda bulundu

Reşat Nuri Güntekin’in, eşi için imzaladığı kitap Erzincan’da ki bir lisenin deposunda bulundu.

Cumhuriyet dönemi edebiyatında önemli bir yeri olan "Çalıkuşu, Yeşil Gece, Anadolu Notları ve Miskinler Tekkesi" gibi eserlere imza atmış roman, öykü ve oyun yazarı olan Reşat Nuri Güntekin'in, eşi Hadiye Güntekin için imzaladığı kitabı "Miskinler Tekkesi" isimli kitap, Erzincan'da ki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin deposunda bulundu. 

Erzincan'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından oluşturulan kütüphane için depoda bulunan kitapların tasnifi sırasında roman, öykü ve oyun yazarı olan Reşat Nuri Güntekin'in, eşi Hadiye Güntekin için imzaladığı Miskinler Tekkesi isimli kitaba rastlanıldı. 30 Ekim 1946 yılında Reşat Nuri Güntekin tarafından eşi için imzalanan kitapta ‘En sevdiğim kitap en sevdiğim insana, yani Hadiye'ye' diye de kendisi tarafından bir not düşülmüş.
73 yıl önce Reşat Nuri Güntekin'in eşi Hadiye Güntekin için imzaladığı kitabı ‘Miskinler Tekkesi' isimli kitabı tasnif sırasında bulan Erzincan'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise merak ettikleri Reşat Nuri Güntekin'in kitaplarını okumaya başlarken, Okul Müdürü Gökmen Güler ise kitabı koruma altına aldı.  

Abdullah Aslan
 

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