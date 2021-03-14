İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Diyarbakır’da dün gece bir otelin resepsiyon bölümünde çıkan tartışma sokağa taşındı. Resepsiyon çalışanının babasının da dahil olduğu silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil olunca kavga büyüdü: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Sur ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerinde otele gelen 3 kişi ile resepsiyonda bulunan görevli arasında tartışma yaşandı.

Otele gelen şahıslar, tartışmanın ardından camları kırıp bölgeden kaçtı. Yaşanan olay üzerine resepsiyon çalışanı durumu babası olan otel sahibine bildirdi. İsmi öğrenilemeyen otel işletmecisi iş yerinde beklediği sırada şahıslar yeniden otele gelip tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otel işletmecisi, belinden çıkardığı tabancayla şahısların üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Cengin Akgün başına isabet eden kurşun sebebiyle hayatını kaybederken, resepsiyon görevlisi ile otele gelen 2 kişi de yaralandı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Cengiz Akgün'ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Otel işletmecisinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Sedat Irmak
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.