'Resim Teknikleri Ansiklopedisi' İGÜ Yayınları'ndan çıktı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Tasarımı Bölümü'nden Doç. Dr. Aysun Cançat'ın “Resim Teknikleri Ansiklopedisi” adlı kitabı geçtiğimiz günlerde İGÜ Yayınları'ndan çıktı. Cançat, doğrudan resim sanatının tekniklerine ait ansiklopedi niteliğinde bir çalışma yaptığını belirtti.

“Resim tekniklerinin yeteri kadar açıklanmadığını ve tekniklerin her birinin, bir görselle desteklenmediğini gördüm”

Resim sanatında kullanılan farklı tekniklerin “Resim Teknikleri Ansiklopedisi”nin ortaya çıkmasında ilk faktör olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aysun Cançat, “Ülkemizde, resim teknikleri alanındaki sözlük ya da ansiklopedi niteliğindeki yayınlara baktığımda sanat kavramları ya da sanat sözlüğü gibi daha genel başlıklar altında incelendiğini fark ettim. Diğer taraftan da; yağlı boya, sulu boya, akrilik boya ve kara kalem gibi temel tekniklerin açıklandığı kaynaklar bulunuyor. Bu yayınlarda, resim tekniklerinin yeteri kadar açıklanmadığını ve tekniklerin her birinin, bir görselle desteklenmediğini gördüm. Bu durum da o terim hakkında yerli ve yabancı kaynaklardan daha derin bir araştırma yapma gerekliliğini doğuruyordu. Resim analizlerinde doğru sonuçlara ulaşabilmek için, teknik boyutun da başlı başına ele alınıp irdelenerek resmin bütünsel içeriğine ulaşması gerekiyor. Tüm bunlar, beni bu çalışmanın hazırlık sürecine yönlendirdi.” şeklinde belirtti.

“Yaklaşık on yıllık bir birikimin ürünü olan çalışmamın bu alandaki eksikliği giderdiği inancındayım”

Ansiklopedinin; bir tekniğin tarihîsüreçte nasıl ortaya çıktığı, kökenleri, ilk ne zaman kullanıldığı, geliştiği ve yeni kullanımları hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilecek bir başvuru kaynağı olarak hazırladığını belirten Doç. Dr. Aysun Cançat, “Her bir tekniğin daha iyi açıklanabilmesi ve kavratılabilmesi için teorik bilgiyi o teknikle yapılmış yerli ya da yabancı bir sanatçının eserinin görseli ile destekledim. Tekniklerin yapım aşamaları ve örnek görseller üzerinden kullanım şekillerini açıkladım ve ilişkili olan teknikler ve görseller arasında bağlantılar kurdum. Bu bağlantıyı; sadece teknik değil, kavramsal boyutlarla da ele aldım. Tüm bunların, tekniğin her birinin anlaşılırlığını ve akılda kalıcılığını artırdığını düşünüyorum. Yaklaşık on yıllık bir birikimin ürünü olan çalışmamın bu alandaki eksikliği giderdiği inancındayım. Çalışmamın; öğrencilerin, eğitimcilerin, bilim insanlarının, sanatla ilgilenen herkesin ve genel okuyucunun resim teknikleri hakkında edinmek istedikleri bilgiye kolayca ulaşabilecekleri ve bocalamadan okuyup anlayabilecekleri de bir kaynak olduğu inancındayım.” dedi.

