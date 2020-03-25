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Resmi Gazete'de yayımlandı! Uçak bileti olan yolcular...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Uçak bileti olan yolcular...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uçak bileti olan yolcular...

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.

Selçuk Kaya

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