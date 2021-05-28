Resmi rezerv varlıkları yüzde 1,5 arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 88 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nda yapılan açıklamaya göre bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 45,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 artarak 40,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 27 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 21,6 milyar dolar anapara, 5,4 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,7 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 21,2 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 45,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.