Resmi verilerin olmadığı Yunanistan'da 2020 yılında 9 kadın cinayet kurbanı

İlk olarak 1801 yılında John Corry tarafından yazdığı bir kitabında atıfta bulunulan kadın cinayeti bugün dünya genelinde mücadele edilmesi gereken en kritik mücadelelerin başında geliyor. Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'de görülen kadın cinayetleri her geçen yıl hızla artıyor. Kadın cinayetleri bazı ülkelerde 1ceza kanunu” içerisinde yer alırken Yunanistan'da ceza kanunu içerisinde yer almayıp yalnızca “cinayet” ve “aile içi şiddet” yasası kapsamında ele alınıyor. Ülkede kadın cinayetlerinin ceza kanununda olmaması nedeniyle resmi veriler de bulunmuyor. Ancak feminist örgütler, STK'lar ve çeşitli insan hakları örgütleri konuya ışık tutmaya çalışıyor.

Kurbanlar yine en yakınları tarafından öldürüldü

Resmi verilerin olmadığı Yunanistan'da son veriler 2019 yılına ait. Alınan son veriler kapsamında 2019 yılında 9 kadın cinayeti işlendi. 2020 yılında ise bu sayı 9 oldu. 2018 yılındaki kadın cinayeti ise 13 olarak açıklandı. 2019-2020 yılındaki kadın cinayetlerinde, kurbanların eşleri, erkek arkadaşları gibi en yakınları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Son 2 yılda kaydedilen 19 kadın cinayetinin 15'inde katilin mevcut ya da eski kocası veya erkek arkadaşı tarafından işlenirken yalnızca birinde katil kurbanın babası olarak açıklandı. 3 kadın cinayetinde ise failler, kurbanın ailesinden olmadığı belirlendi.

Katillerden biri polis

Yunan medyasına yayınlanan haberlerde, cinayetlerin büyük bir kısmında katillerin partnerleri ile yaşadıkları şiddetli kavganın ardından cinayet işlediği yansıdı. Saldırganların geçmişlerine bakıldığında ise şiddet eğilimi olduğunu kaydedildi. Katillerden birinin polis memuru olduğu aktarılırken bir diğer kişinin ise emekli polis olduğu belirtildi.

Cinayet aracı silah

En fazla kullanılan cinayet aracının silah olduğu aktartılan raporlarda, yalnızca 3 cinayetin bıçak ile işlendiği vurgulandı. Üç kadının boğularak hayatını kaybettiği cinayetlerde 2 kadın ise farklı yöntemlerle öldürüldü.

Alexandros Gasteratos