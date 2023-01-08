İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Restoran çıkışı kadının tekme tokat darp edilmesi kamerada

Restoran çıkışı kadının tekme tokat darp edilmesi kamerada
Restoran çıkışı kadının tekme tokat darp edilmesi kamerada

Konya'da bir kişinin restoranda yemek yedikten sonra yanındaki kadını tekme tokat darp etmesi kameralara yansıdı. Restoran çalışanlarının ayırdığı kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. arkadaşı D.Ö. ile cadde üzerindeki restoranda birlikte yemek yedikten sonra restoran çıkışında tartışmaya başladı. Y.Ç., D.Ö.'yü tekme tokat dövmeye başladı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde D.Ö. adlı kadın yürürken arkasından koşarak gelen Y.Ç. tarafından tekme tokat dövüldüğü görülüyor. Görüntülerin devamında şahsın yerde yatan kadının ayağına basarak tekmelediği ve daha sonra restoran çalışanlarının araya girmesiyle kavganın sona erdiği yer alıyor.
Öte yandan, kavganın taraflarının birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İbrahim Yetkin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.