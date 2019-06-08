Restoran yanarken restoranın sahibi ile kardeşi kavgaya tutuştu

Olay, Beykoz Alibahadır köyü Riva Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İki katlı ahşap restorandın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında restoran sahibi ile husumetli olduğu kardeşi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Diğer akrabaların da kavgaya dahil olması ile ortalık adeta savaş alanına döndü. Silahların bıçakların ve sopaların çekildiği kavgada taraflar birbirlerine saldırırken küfürler ve hakaretler de havada uçuştu. Polis ekipleri kavga eden şahısları güçlükle ayırabildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

Metin Başar - Gamze Erdemir