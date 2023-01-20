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Restorana dalan sürücü kadını önce ezdi, sonra da taş attı

Restorana dalan sürücü kadını önce ezdi, sonra da taş attı
Restorana dalan sürücü kadını önce ezdi, sonra da taş attı

Malta’da kanında uyuşturucu ve kokain bulunan sürücü Jeremie Camilleri, yaptığı kazada Türk Pelin Kaya’yı ezdi. Yerde yaralı haldeki kadına taş atan sürücü Kaya’ya yardım etmek isteyenleri de engelleyerek ölümüne neden oldu.

Restorana dalan sürücü kadını önce ezdi, sonra da taş attı - Tıkla İzle

Malta'da bir sürücü, iç mimar Pelin Kaya'nın ölümüne neden oldu. Malta'nın Gzira kasabasında yaşanan olayda, siyah bir araç kullanan sürücü kontrolü kaybederek önce kaldırımda yürüyen 30 yaşındaki Türk Pelin Kaya'yı ezdi, KFC dükkanına çarparak durabildi. Kaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken Malta-Fransız vatandaşı olduğu tespit edilen 33 yaşındaki sürücü Jeremie Camilleri'nin yaralanmadığı açıklandı. Görgü tanıkları ise ifadelerinde, sürücünün kazanın ardından yerde yatan Kaya'ya taş attığını bildirdi.

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