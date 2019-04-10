Restorandaki cinayet davasında 37 yıl hapis

12 Ocak 2016'da Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde bir restoranda Ümit C.Ç. ile arkadaşları C.Ö., O.Y., İ.Ü., A.L.D. ile oturuyordu. İddiaya göre diğer masada oturan Volkan Ç., Mehmet B., Erol B., Derya Y., Ferhat T., Murat T., Faruk Ç., Müjdat T., Osman K. ve Mustafa K. ile Ümit C.C.'nin masasında oturanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışma ortamında Volkan Ç. sağ elinde bıçak ile, diğer masayı sol eliyle işaret ederek, ‘sizin ananızı, avradınızı.' diyerek küfür edince arbede çıktı. Arbede sırasında C.Ç. yaralanırken, Ümit C.C. mutfağa girdi. Tanık beyanlarında mutfakta Volkan Ç.'nin olduğu, yumruklaşmaların olduğu, Volkan emniyet aşamasındaki ifadesinde mutfağa girdiğinde Ümit C.C.'nin sandalye ile kafasına vurduğunu, kendisinin de sağ eliyle bıçağı salladığını söyledi. Garson tarafından mutfaktan dışarı çıkarılan Volkan Ç.'nin sağ elinde bıçak olduğu ifade edildi. Volkan Ç.'nin yanındakilere ‘bıçağı birisine saldım, iyi denk geldi ama kime bilmiyorum' dediği ortaya çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ümit C.C.'nin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yakalanan Volkan Ç. ise tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hayatını kaybeden Ümit Celal C.(32)'nin şikayetçi annesi B.M.(54), babası Ş.C. (81), kardeşi C.C.(31) ile tutuklu sanık Volkan Ç.(32), tutuksuz sanıklar Mustafa K.(37), Murat T.(33), Ferhat T.(30), Mehmet B.(36), Müjdat T.(35), Osman K.(32), Erol B.(28) ve Derya Y.(46) ile avukatları hazır bulundu. Mağdur C.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Volkan Ç. mahkemede “Sizin vereceğiniz karara saygım sonsuzdur. Ama bıçak olayı ile hiçbir alakam olmadığına inanmanızı istiyorum derken, diğer tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Volkan Ç.'ye öldürülen Ümit C.C.'ye yönelik ‘kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, mağdur C.Ö.'ye yönelik ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, ‘silahla tehdit' suçundan ise 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 37 yıl 1 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar hakkında açılan ‘kasten adam öldürme' ve ‘silahla tehdit' suçlarından beraat verirken, ‘kasten yaralama' suçundan verilen adli para cezalarını ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karar sonrası 37 yıl 1 ay hapis cezası alan tutuklu sanık Volkan Ç. diğer tutuksuz sanıklara tepki gösterdi.

Şeref Kahraman

