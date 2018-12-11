Restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası havadan görüntülendi

Eyüpsultan'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası'nın restorasyonu hızla devam ediyor. Bittiğinde Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline gelecek olan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelmesi beklenen Rami Kışlası'nda milyonlarca kitap okurların istifadesine sunulacak. Havadan çekilen görüntülerde restorasyonun hızla devam ettiği görülüyor.

Kitaplar dijital ortamda da kayıt altına alınacak

Geçtiğimiz günlerde Rami Kışlası hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kütüphanede 5-6 milyon kitabın bulunacağını söyledi. Rami Kışlası'nda inşa edilen kütüphanenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde inşa edilen kütüphaneden daha büyük olabileceğini ifade eden Erdoğan, "Gerek Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içerisinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. 5-6 ay içinde bitmek üzere. Bir başkasını da yine İstanbul'umuzda tarihi Rami Kışlası'nı restore ediyoruz. Orayı İstanbul'un en büyük kütüphanesi, belki Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek ve 5-6 milyon cildi bulacak. Bunların hepsi dijital ortamda da kayda alınacak. Bir diğer taraftan buralarda gerek mücellit (ciltçi) yetiştirme, tezhip, hat gibi bütün bunlara yönelik çalışmaları da yaptıracağız" dedi.

250 senelik geçmişi olan ve müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren kışladaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.

Serdal Altıntepe

