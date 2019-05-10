Restorasyonu tamamlanan Davutpaşa Camisi ibadete açıldı

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması yapılan Davutpaşa Camisi bahçesinde düzenlenen tören ile ibadete açıldı. Açılış törenine Fatih Belediye Başkan Mehmet Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duaların okunması ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Kurdele kesimi ile ibadete açılan cami onbir ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuması kılındı. Restorasyonu tamamlanan cami havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde asırlık ağaçların arasından yükselen caminin eşsiz görüntüsü gözler önüne serildi.

“En kapsamlı restorasyonu 2015 yılının Haziran ayında başladı”

Davutpaşa Camisi'nin tarihinde en büyük restorasyonunun yapıldığını vurgulayan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “İstanbul'un fethinden 32 yıl sonra 1485 yılında 2. Beyazıt'ın sadrazamı Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1950'li yıllardan sonra 3-4 kez restorasyon yapıldığını biliyoruz. Fakat en kapsamlı restorasyonu 2015 yılının Haziran ayında başladığımız 2019 yılında sonu ermiştir. Yaklaşık 3,5- 4 yıl süren bir restorasyon süreci olmuştur. Toplamda 5 milyon 334 bin Türk Lirası harcama ile restorasyonu tamamlandı. Restorasyon kapsamında ilk duvarlarda ve kubbede güçlendirme çalışmaları yapıldı. Üst örü açıldıktan sonra üzerinde bulunan çatlaklar giderildi. Eski fotoğraflardan ve sıva raspası sonrası bulunan bulgulara göre projelendirildi. Ardından anıtlar kurulu onayı alındıktan sonra işlemler yapıldı” şeklinde konuştu.

“Fatih bizim medeniyetimiz açısından bir açık hava müzesidir”

Fatih ilçesine yapılan bütün eserlerin bir anlamının olduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkan Mehmet Ergün Turan, "Davutpaşa Camimizin restorasyonundan sonra tekrar hizmete açılış töreninde bulunmak onur verici. Restorasyon sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Davutpaşa Camisi Fatih'te yüzlerce olan camilerimizden bir tanesidir. Ancak fetihten hemen sonra yaptırılan camii olma özelliğini taşıyor. Fatih ilçemizi ecdadımız nakış gibi işlemiş. Fatih ilçemizde yapılan bir tarihi eser tesadüfen yaptırılmış değildir. Buradaki eserlerin her birinin bir manası olduğunu düşünüyorum. Fatih bizim medeniyetimiz açısından bir açık hava müzesidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Fethinden sonra 32 yıl sonra yapılan ilk Külliyelerden biri olma özelliğini taşıyan Davutpaşa Camisi Sultan 2. Beyazıt'ın Sadrazamlarından Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapılan külliyenin içerisinde camii, medrese, Davut Paşa'nın Türbesi, şadırvan bulunmaktadır.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun - Tunacan Atalay