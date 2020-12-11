Resulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için Şanlıurfa Gap Havalimanında bir tören düzenledi. Türk bayraklarına sarılı olan şehitlerin naaşları, karayoluyla havalimanına getirildi. Buradaki törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Müftüsü Mehmet Taştan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler ile polisler katıldı.

Duaların ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un naaşı Antalya'ya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın naaşı ise Ankara'ya gönderildi.

Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı