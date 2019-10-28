Resulayn sokaklarında çocuklar geziyor, minarelerden ezan sesi yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn kenti teröristlerden tamamen temizlendi. Kırsal alanla teröristler Mehmetçiğe saldırılarda bulunurken, TSK ise meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık veriyor. Resulayn merkezinden ise zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. TSK, teröristlerin tuzaklarını özel birlikler ile kontrollü patlatarak imha ediyor.

Sokaklarda aileler ve çocuklar geziyor

Kentin her tarafını tüneller ile donatan teröristlerin çekilmesinin ardından, sokaklarda tekrar aileler ve çocuklar gezmeye başladı. Camilerin minarelerinden ise uzun bir aradan sonra ilk kez ezan sesi duyuldu. Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerler de kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliği sağlıyor.

Refik Fidan-Sinan Özdemir

