İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Resulayn'da 1 asker şehit oldu

Resulayn'da 1 asker şehit oldu
Resulayn'da 1 asker şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG teröristlerin bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıda 1 asker ile 3 yerel güvenlik gücünün şehit olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu 1 jandarma uzman onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan 10 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.