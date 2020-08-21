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Reuters: Türkiye Karadeniz'de 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğalgaz rezervi buldu

Reuters: Türkiye Karadeniz'de 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğalgaz rezervi buldu
Reuters: Türkiye Karadeniz'de 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğalgaz rezervi buldu

Reuters, Türkiye’nin Karadeniz’de 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz rezervi bulduğunu yazdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada yarın Türk milletine müjde vereceğini dile getirmiş, Bloomberg ve haber ajansı Reuters ise, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazmıştı. Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Batı Karadeniz'deki Tuna-1 arama bölgesinde 800 milyar metreküp büyüklüğünde doğalgaz rezervi bulduğunu yazdı. Haber ajansı, Türkiye'nin bulunan rezerv ile 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceğini öne sürdü. Doğalgaz üretimine 7 ile 10 yıl içinde başlanabileceğini belirten Türk yetkili, yatırım maliyetlerinin 2 ile 3 milyar dolar olacağını öne sürdü.

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