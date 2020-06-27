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Reyhanlı polisi, Rahme Teyze'yi sevinçten ağlattı

Reyhanlı polisi, Rahme Teyze'yi sevinçten ağlattı
Reyhanlı polisi, Rahme Teyze'yi sevinçten ağlattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Rahme Avlar, dün öğlen saatlerinde yolda yürüdüğü sırada kurbanlık için biriktirdiği parayı kaybetti.

Reyhanlı polisi, Rahme Teyze'yi sevinçten ağlattı - Tıkla İzle

Kurbanlık parasını kaybettiğini fark eden Rahme Teyze, 155 polis merkezini arayıp durumu bildirmesi üzerine Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Bu arada yaşlı kadının kurban kesemeyeceği için çok üzgün olduğunu öğrenen Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, emniyet çalışanları arasında toplanan parayla bir kurbanlık alarak Rahme Teyzeye hediye etti. Hediye kurbanlığını gören Rahme Teyze, sevinçten gözyaşı döktü.

Rahme Avlar, "Ben kurbanlık için biriktirdiğim parayı kaybettim. Aradık aradık, bulamadık. Polisi aradık geldiler. Gittiler aradılar aradılar ama bulamadılar. Kalktılar bir kurban getirdiler eve kadar. Allah razı olsun oğlum. Rahme Teyzen size kurban olsun" diye konuştu.

Ahmet Arslan

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