Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, sivil şehitlik istedi

Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013 tarihinde 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı 2 ayrı bombalı saldırının 10. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde ellerinde Türk bayrakları ve yakınlarının olduğu fotoğraflar bulunan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dualar da edildi. Hatay Vali Yardımcısı Yusuf Güler, 10 yıl önce Reyhanlı'da 53 şehit verdiklerini hatırlatarak, “ Tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Kurtuluş Savaşında, tıpkı Kıbrıs'ta ve tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. Şehitlerimiz demet demet tebessüm bırakıp gittiler. Bu katliam hiçbir zaman unutmamalıdır, unutulmamalıdır” diye konuştu.

Sivil şehitlik isteği

11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, “Bizler terör mağduru olarak geçiyoruz. İnşallah bize sivil şehitlik verirler. Eğer sivil şehitlik verirlerse bu anneler gününde annelere çok güzel bir gün olacak. Reyhanlı'dan ve tüm Türkiye'den şunu istiyorum, şehidini unutma, şehidine sahip çık, çünkü Türkiye'nin temelleri şehitlerimizin kanıyla atıldı. O yüzden vatanımıza milletimize sahip çıkalım” dedi.

Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk'ün yılın annesi seçilen şehit yakını Fatma İri'ye plaket takdim etti. Tören anıta çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Reyhanlı katliamının sorumlusu olan THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural'ın 2016 yılında öldürüldüğü iddia edilse de kesin olarak öldüğüne dair kanıtların bulunmaması hayatta olma ihtimalini güçlendiriyor. Aranmakta olan Ural'ın geçtiğimiz günlerde Millet İttifakına destek verdiği ileri sürülerek medyada, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik" ifadeleri yer bulmuştu. Ural, 2001 yılında PKK'nın yayın organı Özgür Politika'da çıkan yazılarında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için övgü dolu ifadeler kullanıp, HDP'nin belediyelerine atanan kayyumları sert bir dille eleştirmişti.

Ahmet Arslan - Hakan Sahilli

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