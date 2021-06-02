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Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday: 'Allah'a havale ediyorum'

Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday: 'Allah'a havale ediyorum'
Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday: 'Allah'a havale ediyorum'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 8 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda ihmali oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile 3 emniyet müdürüne verilen ev 5 yıl süreyle ertelenen 8'er aylık hapis cezası Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday'ı üzdü. Karara tepki gösteren Kuday, "Allah'a havale ediyorum" dedi.

Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday: 'Allah'a havale ediyorum' - Tıkla İzle

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit, TEM eski Müdür Yardımcısı Eyüp Karaçoban ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk'e 10'ar ay hapis cezası verildi. 4 kişiye verilen 10'ar ay hapis cezası, iyi halden 8 aya indirilerek 5 yıl süreyle ertelendi.

4 emniyet müdürüne verilen cezalar patlamalarda hayatını kaybedenlerin tepkisine neden oldu.

2013 yılında meydana gelen patlamalarda eşi Mustafa Kuday'ı kaybeden ellerini havaya açarak ettiği feryadı yürekleri dağlayan Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday, "Eğer bu patlamada suçları varsa, Allah'a havale ediyorum. Eğer yoksa da Allah'a havale ediyorum. Ben kimsenin günahına giremem. Eğer öyle bir şey varsa da Allah'a havale ediyorum. 8 yıl oldu, kurbanım Allah'a. Sadece polisler değil, kim bu işin içinde ise Allah tek tek hakkımızı alır. Nasıl bizim kalbimizi yüreğimizi yaktılar ise onların da kalbi yüreği yansın" dedi.

Ahmet Arslan
 

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