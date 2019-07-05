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Reyhanlı'da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor

Reyhanlı'da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor
Reyhanlı'da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen araç patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilde, saat 13.00 sularında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.  

Mehmet Bayrak - Adem Karagöz - İsmet Biçen

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