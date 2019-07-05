Reyhanlı'daki patlamada ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir şahıs da hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili açıklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü otomobilde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını belirtti.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup, olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bütün birimlerin olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olduğu, meydana gelen patlamada vatandaşların ve çevrenin zarar görmediği belirtildi.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

Adem Karagöz - İsmet Biçen - Mehmet Bayrak

