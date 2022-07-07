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Reyhanlı'daki saldırıların planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer tutuklandı

Reyhanlı'daki saldırıların planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer tutuklandı
Reyhanlı'daki saldırıların planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reyhanlı’daki saldırıların planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer tutuklandı - Tıkla İzle

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te meydana gelen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek savcılık huzurunda ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, ‘kasten öldürme' ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı.

Saldırının talimatını veren Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den 1 Temmuz'da İstanbul'a ABD'li görevlilerce getirilmiş ve TEM Şube görevlileri tarafından teslim alınmıştı. Gezer, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, ‘silahlı terör örgütüne üye olma' ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu.

Engin Yağcı

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