'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'a beraat

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş'ın ‘'Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda” paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuş, Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali'nin avukatları hazır bulundu.

"Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz''

Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki Bircan Bali'nin avukatı, ‘'Aynı paylaşım nedeniyle müştekisinin Ece Erken olduğu dosyada mahkumiyet kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın şikayetine ilişkin de takipsizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz'' dedi.

"Müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir''

Sanık Yusuf Aktaş'ın avukatı ise ‘'Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple ‘tehdit' suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim'' ifadelerini kullandı.

Reynmen'in beraatına hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Aktaş'ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, söz konusu paylaşımın tamamında sanığın hukuki anlamda elinden ne geliyorsa yapacağını belirttiği ve bunu ‘tehdit' amacıyla söylediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.

Sema Demir

