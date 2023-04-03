Rezidansa girerek vurgun yapan hırsız kadınlar kamerada

2 hırsızlık olayı 2 ve 18 Şubat'ta Sarıyer'deki iki farklı lüks rezidansta meydana geldi. 2 Şubat'ta Ş.A.'nın evine giren hırsızlar, 59 bin lira dolar ile 300 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. 18 Şubat'ta da E.A. isimli kişi Sarıyer'de bir rezidanstaki evine hırsız girdiğini ve 2 adet Rolex marka saat ile 400 lira parasının çalındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 3 şüphelinin rezidansa gelerek güvenlik görevlilerini kandırdıkları belirlendi. Asansörle yukarı çıkan şüphelilerin bir süre sonra ellerinde bir bavulla aşağı indiği, ardından oradan uzaklaştıkları belirlendi. Kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Şeyma U. gözaltına alındı. 21 yaşındaki Şeyma U.'nun 69 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan Şeyma U. adliyeye sevk edildi. Kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Doğan Can Cesur

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