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Rezidansta eşi tarafından bıçaklanan koca öldü

Rezidansta eşi tarafından bıçaklanan koca öldü
Rezidansta eşi tarafından bıçaklanan koca öldü

Adana’da rezidansta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca öldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.00 sıralarında İzel E. kocası Okan E. ile 16. kattaki evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce koca evden çıktı. Genç kadın ise kocasının arkasından giderek asansör önünde onu bıçakladı. Komşuların olayı görmesi üzerine rezidansa polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Okan E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Keçe
 

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