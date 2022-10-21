Ribery futbolu bıraktı

Bayern Münih, Marsilya, Fiorentina, Galatasaray gibi takımlarda top koşturan ve son olarak da İtalyan ekibi Salernitana'da oynayan Ribery, kariyerine nokta koyduğunu duyurdu. Fransız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Top benim için durdu. Ama içimdeki heyecan devam ediyor. Bu harika macerada herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 9 Bundesliga, 6 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Şampiyonası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları bulunan Ribery, 2013'te de UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı.

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