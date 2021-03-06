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Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş'a ilk kez yenildi

Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş'a ilk kez yenildi
Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş'a ilk kez yenildi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, kariyerinde 3. kez karşılaştığı Beşiktaş’a ilk kez mağlup oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK, rakibine 2-1 mağlup olurken, kırmızı-siyahlı ekibin Portekizli Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, siyah-beyazlı ekibe karşı ilk kez mağlup oldu. Geçtiğimiz sezon Braga'nın başında olan deneyimli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve 2 maçta da galibiyete uzanmıştı. İstanbul'daki maçta Braga 2-1 kazanırken, Portekiz'de oynanan mücadele ise Braga'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu



 

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